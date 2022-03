Kein Magath-Debüt gegen Hoffenheim: Hertha-Trainer positiv auf Corona getestet

Das große Debüt von Felix Magath als Hertha -Trainer verschiebt sich! Wie der Verein am Donnerstagnachmittag mitteilte, wurde der 68-Jährige positiv auf das Coronavirus getestet. "Er steht damit zunächst für den Trainings- und Spielbetrieb nicht zur Verfügung", schrieb der Club in der Mitteilung.

Damit fehlt Magath, der erst am Montag als Feuerwehrmann im Berliner Abstiegskampf vorgestellt wurde, in der Bundesliga-Partie gegen 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Wie lange das Trainer-Urgestein den Berlinern fehlen wird ist noch unklar. "Ihm geht es soweit gut, er ist nahezu symptomfrei. Wir wünschen gute Besserung!", schrieb der Club zu Magaths Zustand.

Durch den Ausfall Magaths wird Co-Trainer Mark Fotheringham am Samstag in den Fokus rücken. Der 38-jährige Schotte arbeitete schon beim FC Fulham mit Magath zusammen und diente Tomas Oral beim Karlsruher SC (Juli bis Dezember 2016) und beim FC Ingolstadt (April bis Juni 2019 und März 2020 bis Juni 2021) als Assistent. In dieser Woche leitete der ehemalige Profi des SC Freiburg bei den Berlinern bereits große Teile des Trainings.