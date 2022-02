Hertha-Boss Fredi Bobic: "Rausfiltern, wer für diese Situation die Richtigen sind"

Hertha BSC kommt einfach nicht aus dem Tabellenkeller raus, das 0:3 beim SC Freiburg war das achte Pflichtspiel in diesem Jahr ohne Sieg, in der Rückrundentabelle sind die Berliner mit zwei Punkten Letzter. Nach insgesamt neun coronabedingten Ausfällen sind in der kommenden Woche wieder alle Spieler zurück auf dem Trainingsplatz. Jetzt sei es die Aufgabe, "rauszufiltern, wer für diese Situation die Richtigen sind", sagte Fredi Bobic am Sonntag im Sport1-Doppelpass. Dass alle den Ernst der Lage realisiert hätten, "das Gefühl habe ich nicht zu 1000 Prozent. Es sind natürlich immer Egoismen da, aber die müssen wir beseitigen, das ist logisch."

