Hertha-Manager Bobic zur Trikot-Demütigung: "Eine Linie überschritten, die nicht okay ist"

Auch am Tag nach der doppelten Derby-Demütigung beschäftigten die Vorgänge am Vorabend Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic. Nach dem 1:4 (1:2) gegen den Berliner Stadtrivalen 1. FC Union mussten die Spieler zum Fanrapport in die Ostkurve und wurden aufgefordert, ihre Trikots auszuziehen – als Zeichen, dass sie es nicht wert sind, das Hertha-Trikot zu tragen. Einige Spieler kamen dieser Aufforderung nach. "Dass sie natürlich beeindruckt sind, und das machen, da kann ich sie auch nicht verurteilen. Da muss man selbst in sich reindenken, wie man reagiert hätte", sagte Bobic im Sport1-"Doppelpass" mit Blick auf die jungen Spieler wie Linus Gechter (18) oder Marcel Lotka (20) und relativierte damit seine Aussagen vom Vortag, dass er das Trikot nicht ausgezogen hätte.

