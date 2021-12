Norwegischer Nationalspieler: Hertha BSC vor Verpflichtung des ersten Winter-Zugangs

Nicht nur in der Liga sorgten Björkan und seine Teamkollegen zuletzt für Furore. Auch in der Conference League weiß das Team von der Westküste in dieser Spielzeit zu überzeugen. In der Gruppe C führt man die Tabelle vor AS Rom an. Das Team von Trainer José Mourinho besiegte man Ende Oktober sensationell mit 6:1, Björkan stand auch da 90 Minuten auf dem Platz.