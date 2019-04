Das Duell der Teams aus dem Tabellen-Niemandsland wird für Hertha BSC zum Charaktertest. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie fordert Pal Dardai am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf eine klare Reaktion seines Teams. «Das Training interessiert mich nicht, es interessiert mich nur die Antwort am Wochenende», betonte der Ungar. Auch wenn es für beide Mannschaften im Mittelfeld der Fußball-Bundesliga kaum noch Richtung internationale Plätze gehen kann, dürfte der Auftritt richtungsweisend für die Stimmung im Saison-Finale der Berliner werden.

Angesichts der heftigen Abfuhr beim 0:5 bei RB Leipzig erhielt die Mannschaft des Hauptstadtclubs eine klare Ansage von Dardai mit auf den Weg. «Ich habe erstmal einen Monolog gemacht», berichtete der 43-Jährige. «Als Antwort kam: Trainer, Sie haben Recht.» Und auch seine Spieler haben zumindest verbal den Ernst der Lage verstanden. «Wir müssen Charakter beweisen und eine Reaktion zeigen», kündigte Mittelfeldspieler Marko Grujic an. Auch im Hinspiel gab es ein klares 1:4 bei der Fortuna.

Während bei Hertha die Tendenz der Rückrunde wieder einmal nach unten zeigt, liegt der Aufsteiger aus dem Rheinland weiter deutlich über den Erwartungen. Schon frühzeitig hat die Fortuna den Klassenverbleib sicher und könnte mit einem Auswärtssieg sogar an den Berlinern vorbeiziehen.

Wichtiger Faktor für diesen unerwarteten Erfolg ist Coach Friedhelm Funkel. «Er leistet gute Arbeit. Er ist ein ruhiger Mensch, gibt den Spielern immer Rückhalt, das zahlen sie zurück», charakterisierte Dardai seinen früheren Trainer. Unter Funkel absolvierte er seine letzten Spiele in der höchsten Spielklasse, gemeinsam stiegen sie 2010 aus der Bundesliga ab. «Er war nicht schuld, dass (Stürmer Theofanis) Gekas gefühlt jedes Spiel dreimal 1:1 auf den Torwart gelaufen ist und kein Tor gemacht hat», sagte Dardai.

Auch beim letzten Aufeinandertreffen mit Fortuna im Olympiastadion ging es um den Abstieg. Das Relegations-Hinspiel verloren die Berliner vor heimischer Kulisse mit 1:2 und mussten nach dem 2:2 auswärts in die 2. Liga. Das zweite Duell war damals vom Platzsturm der Fortuna-Fans überschattet worden.

Am Samstag wird weniger auf dem Spiel stehen. Ein Hertha-Profi hofft aber darauf, wieder besonders auf sich aufmerksam machen zu können. Seit mehr als zwei Monaten kam der siebenmalige Nationalspieler Marvin Plattenhardt nicht mehr zum Einsatz. «Es war nicht einfach, sowas runterzuschlucken. Ich habe viele Jahre lang jedes Spiel gemacht, war bei der WM dabei und habe den Confed-Cup gewonnen», sagte der Linksverteidiger dem «Berliner Kurier» (Freitag) über den Verlust seines Stammplatzes. «Die Phase habe ich überstanden und bin darüber hinweg.»

Wie sehe ich das Spiel Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag ab 15 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 6 und HD. Die Konferenz läuft ab 14 Uhr auf Sky Bundesliga 1 und HD. In der Konferenz kommentiert Holger Pfandt das Spiel, in der Einzelübertragung wird Jonas Friedrich durch das Spiel begleiten.

Wird die Partie Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf gibt es am Samstag ab 18 Uhr in der Sportschau in der ARD.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesligaspiel Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 15.15 Uhr.

