Klinsmann sammelt nächsten Punkt: Umkämpftes Remis zwischen Hertha BSC und Gladbach

Hertha BSC ist unter Trainer Jürgen Klinsmann zum vierten Mal in Folge ungeschlagen geblieben. Die Berliner trotzten dem Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach zum Abschluss der Bundesliga -Hinrunde ein 0:0 ab und machten nach ihrem verkorksten Saisonstart einen weiteren kleinen Schritt in Richtung des gesicherten Mittelfeldes. Für die Gladbacher ist der Punkt im Kampf um den Titel hingegen zu wenig.

Zwar hatte die Borussia nach dem Sieg von RB Leipzig am Samstagnachmittag gegen den FC Augsburg (3:1) aufgrund der deutlich schlechteren Tordifferenz allenfalls noch theoretische Chance auf die Herbstmeisterschaft - mit einem Dreier in der Hauptstadt wäre das Team von Trainer Marco Rose mit den Sachsen aber zumindest nach Punkten gleichgezogen. "Glückwunsch nach Leipzig", gratulierte Rose schon vor dem Anpfiff bei Sky der Konkurrenz.

Gladbach ist Klinsmann-Lieblingsgegner

Die Berliner gehen trotz ihrer schlechtesten Hinrunde seit fünf Jahren unter Klinsmann wieder zuversichtlicher in die zweite Saisonhälfte. Gegen keinen anderen Bundesligaklub hatte der frühere Bundestrainer in seiner aktiven Karriere so oft getroffen wie gegen Gladbach - als Trainer setzt der frühere Stürmer derzeit dagegen erst einmal auf defensive Absicherung. Kein Platz blieb dabei erneut für Nationalverteidiger Niklas Stark, der bereits das dritte Mal in Serie nur auf der Bank saß. Insgesamt präsentierten sich die Berliner durch die jüngsten Erfolgserlebnisse deutlich gefestigter als in den akuten Krisenzeiten vor wenigen Wochen und hielten nach der ersten Gladbacher Drangphase gut mit.