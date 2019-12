Granit Xhaka vor Transfer zu Hertha BSC? Michael Preetz kann sich an England-Reise "nicht erinnern"

"Was richtig ist, ist, dass wir schon andere Möglichkeiten haben, die wir in diesem Transferfenster einsetzen könnten", sagte Preetz vor dem Hinrunden-Abschluss am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach beim TV-Sender Sky. Im Winter sei der Markt „traditionell überschaubar. Trotzdem gucken wir nach Verstärkungen. Wir sind vorbereitet, wir haben Ideen.“