Hertha-Neuzugang Guendouzi positiv auf Corona getestet

Neuzugang Mattéo Guendouzi von Hertha BSC ist mit dem Coronavirus infiziert. Ein Test des 21 Jahre alte Franzosen vom Dienstagnachmittag fiel positiv aus. Ein zweiter am Mittwoch ebenfalls. Das teilte der Berliner Verein am Donnerstag mit. Guendouzi sei isoliert worden und befände sich nun für zehn Tage in Quarantäne, hieß es von der Hertha. Er zeige keine Symptome und es gehe ihm gut.