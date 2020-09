Hertha BSC verpatzt Heim-Auftakt: Silva, Dost und Rode schießen Frankfurt zum Sieg

Nach dem Pokal-Aus gegen Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig schien Hertha BSC mit einem 4:1-Sieg am ersten Bundesliga-Spieltag bei Werder Bremen zurück in die Spur gefunden zu haben - doch sechs Tage nach dem guten Auftritt im Weserstadion hat die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia nun ausgerechnet im ersten Saison-Heimspiel eine ganz schwache Leistung gezeigt. Gegner Eintracht Frankfurt war zu stark für die Berliner. Die Hessen gewannen vor knapp 4000 Zuschauern im Olympiastadion mit 3:1. Die Tore für die Eintracht erzielten André Silva (30. Minute, Foulelfmeter), Bas Dost (36.) und Sebastian Rode (71.) - auch den Ehrentreffer für die Berliner schoss ein Frankfurter: Martin Hinteregger (77.) traf in der Schlussphase ins eigene Netz.