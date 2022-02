Ronald Reng: Warum die Entwicklung bei Hertha BSC an den HSV erinnert

Ist Hertha der neue HSV ? Ein Klub, der mit fabelhaften finanziellen Möglichkeiten bloß ein unaufhörliches sportliches Chaos anrichtet. Mit dem plötzlichen Geldsegen eines Investors zurechtzukommen ist gar nicht so einfach – ich meine das ohne Ironie. In der Wirtschaft gibt es den Begriff der "disruptiven Veränderung". Disruptiv bedeutet "etwas Bestehendes auflösen", aber auch "störend", "Unruhe schaffend". Und genau das tut ein Investor erst einmal, wenn er über Nacht in einen Klub kommt: Er stört die gewohnten Abläufe. Es entsteht Hektik, weil – sofort! – große Transfers erwartet werden.

Funktionieren diese Verstärkungen nicht augenblicklich, werden rasch Trainer und Sportdirektor ausgetauscht. Die neuen Männer puzzeln sofort noch mehr an der Elf herum, denn sie müssen doch die Fehler der Vorgänger korrigieren. Die disruptive Veränderung wird zum Dauerzustand. Das Arbeitsklima ist entsprechend belastet von Hektik und Überdruck. In solchen Klubs agieren die besten Fußballer krass unter Niveau. Kaum entkommen sie diesem toxischen Klima durch einen Vereinswechsel, blühen die Spieler wieder auf, siehe Kostic oder Waldschmidt vom HSV. Ich habe mich nicht getraut, es meinem Freund bei Hertha am Telefon zu sagen, aber: Der Rasen, auf dem Hertha in diesem Zustand gut spielen würde, wurde noch nicht erfunden.