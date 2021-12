Vor Insolvenz-Entscheidung im Fall Windhorst: Das sagen Experten zu möglichen Folgen für Hertha BSC

Als die Neuigkeit die Runde machte, ließ eine Reaktion des Finanzunternehmers nicht lange auf sich warten. „Tennor ist entgegen anderslautender Berichte nicht insolvent!“, schrieb Lars Windhorst am 4. November über den Kurznachrichtendienst Twitter. Zwei Tage zuvor hatte die Rechtbank Amsterdam seine Tennor Holding B.V. für zahlungsunfähig erklärt und einen Insolvenzverwalter bestellt. Seither läuft der Countdown. Denn am 14. Dezember, das bestätigte ein Gerichtssprecher auf MAZ-Anfrage, wollen die Richter am niederländischen Finanzgericht der ersten Instanz bekannt geben, ob ihr Urteil gegen einen Unternehmensteil seiner global agierenden Investmentgruppe bestehen bleibt oder nicht. Anzeige

Schon damals ahnte Windhorst, der sein Geld damit verdient, Unternehmensanteile zu kaufen und später möglichst gewinnbringend zu verkaufen, dass diese Frage auch die Fans und Beteiligten beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC, seiner wohl prominentesten Investition in Deutschland, schwer interessieren dürfte und schickte ebenfalls via Twitter hinterher: „Mein Investment und Engagement bei Hertha BSC und alle anderen Investments sind von diesem Vorgang auch nicht betroffen.“

Kein Risiko also für die „Alte Dame“, die seit 2019 in mehreren Schritten 64,7 Prozent der Hertha BSC GmbH und Co. KGaA an den Investor verkaufte und im Gegenzug insgesamt 374 Millionen Euro kassierte? Um diese Frage zumindest grundsätzlich zu beleuchten, sprach die MAZ mit Fachanwälten. Denn „ganz so einfach gestaltet sich die Sache im Insolvenzrecht nicht“, sagt Volker Römermann, Anwalt für Insolvenzrecht und Direktor des Forschungsinstituts für Anwaltsrecht an der Humboldt Universität zu Berlin. „Auch wenn Geld bereits zu großen Teilen oder vollständig geflossen ist, kann ein Insolvenzverwalter eine Anfechtung anstreben und versuchen, die Zahlungen rückabzuwickeln“, so Römermann.

Schließlich sei es die Aufgabe eines Insolvenzverwalters, möglichst die Forderungen aller Gläubiger zu bedienen. „Die Gleichbehandlung von Gläubigern ist das oberste Gut des Insolvenzrechts“, so der Vorstandsvorsitzende des Instituts für Insolvenzrecht. Deshalb werde ein Insolvenzverwalter immer prüfen, ob ein direkter wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen dem insolventen Unternehmen und weiteren Unternehmen der Gruppe besteht. Im Falle von Hertha BSC und Tennor ist beispielsweise nicht die Tennor Holding B.V. direkter Anteilseigner, sondern das Unternehmen Peil Investment B.V., welches ebenfalls zum komplizierten Holding-Netzwerk von Tennor und Windhorst gehört.

Investor, Verein und seine Organe: So sehen die Strukturen in und um Hertha BSC aus. © MAZ

Dass diese Gesellschaft zwischengeschaltet ist, kann einen großen Unterschied ausmachen. Geht ein Unternehmen insolvent und das andere überlebt, hat die Insolvenz für Hertha BSC keine Auswirkungen. „Es ist aber sehr selten, dass einzelne Unternehmen, die sich in der Gesellschaftsstruktur unter dem insolventen Unternehmen befinden, eigenständig überleben“, so Dirk Streifler, Anwalt für Insolvenzrecht der Berliner Kanzlei „Streifler und Kollegen“.

Und wenn Windhorst-Millionen noch in den Hauptstadtklub flossen, während Gläubiger an anderer Stelle bereits vergeblich auf ihr Geld warten mussten, könnte dieses Geld aus den Berliner Kassen theoretisch anteilig allen zustehen. Ob der Insolvenzverwalter gezahlte Gelder zurückfordern kann, hängt letztlich davon ab, wann der Insolvenzfall tatsächlich eingetreten ist. Wäre dies beispielsweise schon zum Zeitpunkt der letzten Tranche von 30 Millionen Euro, die Windhorst Mitte August an Hertha überwies, der Fall gewesen, hätte das Geld unter Umständen nicht mehr fließen dürfen und der Insolvenzverwalter würde versuchen, diese Zahlung zurückzuholen.



Verspätete Zahlungen des Investors als Indiz?

Eine gewaltige Summe, die von heute auf morgen wieder weg wäre. Vor allem wenn man bedenkt, dass Hertha BSC wegen der Einnahmeverluste durch die Pandemie und die Investitionen des Klubs in die Mannschaft in den vergangenen Jahren bereits Teile des zusätzlichen Kapitals aufgebraucht hat. Ob und ab wann genau so eine Insolvenz vorgelegen hat, müssten die Gerichte bestimmen. „Zudem ist der Vorsatz nach Paragraf 133 der Insolvenzordnung Voraussetzung für die Anfechtbarkeit einer Zahlung“, sagt Streifler, „liegt dieser vor, sprich, wusste der Gläubiger von der Insolvenzreife, dann kann bis zu zehn Jahre rückwirkend die Erstattung verlangt werden.“ In solchen Fällen reichen laut Bundesgerichtshof auch Indizien aus, um den Vorsatz zu belegen. „Beispielsweise ein stockendes Zahlungsverhalten des Investors“, so der Anwalt weiter. Als solches könnte ein Gericht die verspäteten Ratenzahlungen aus dem Juli und Oktober 2020 ansehen. Auch die beiden letzten Raten im Sommer 2021 kamen, wenn auch nur um wenige Tage, verspätet.

Auch die regelmäßigen Nachrichten von Windhorsts angeblicher finanzieller Schieflage und öffentlich gewordene Ermittlungen durch Finanzbehörden könnten sich bei einer Einschätzung durch die Richter negativ auswirken. So berichtete die Wirtschaftswoche erst Anfang Juli, also parallel zur vorletzten und noch vor der abschließenden Rate an Hertha, dass Windhorst zu Notverkäufen gezwungen gewesen sei, um Kredite seiner Investmentgesellschaft Tennor zu bedienen. „Auch solche Indizien bedeuten aber nicht zwangsläufig, dass ein Gericht gegen Hertha BSC entscheiden würde. Da hängt vieles von der Argumentation der Anwälte und Abmachungen zwischen den Parteien ab“, sagt Streifler.

Bei Hertha BSC blickt man jedenfalls mit Gelassenheit auf die aktuellen Entwicklungen. Ein Sprecher des Klubs teilte auf MAZ-Anfrage mit: „Die Kommanditaktionärin der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA, die Peil Investment BV, ist durch die Insolvenz der Tennor Holding BV nicht unmittelbar betroffen. Ein unmittelbarer Handlungsbedarf für die Hertha KGaA ergibt sich daher nicht. Für eine Rückforderung der Eigenkapitalinvestitionen gibt es zudem keine Grundlage.“

Finanzwelt reagiert auf Begriff Insolvenz sensibel

Dass von den Beteiligten, insbesondere von Seiten Tennors, öffentlich betont wird, eine Insolvenz sei völlig abwegig und eine Verbindung zu Hertha BSC nicht gegeben, ist nicht überraschend. „Auf den Begriff ,Insolvenz‘ reagiert die Finanzwelt sehr sensibel. Vertragspartner werden dann schnell skeptisch und ziehen Gelder ab. Ein Dominoeffekt kann entstehen, was gerade für einen Investor schlecht wäre“, sagt Römermann.