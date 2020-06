Lehmann verrät: Kein Kontakt mit Vorgänger Klinsmann vor Antritt des Aufsichtsrats-Jobs in Berlin

Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann, der künftig im Aufsichtsrat bei Hertha BSC sitzen wird , hat „seit Ewigkeiten“ nicht mehr mit dem früheren Berliner Trainer Jürgen Klinsmann gesprochen. Er wolle "von beiden Seiten auch nichts Negatives hören", sagte Lehmann vor dem Spiel der Hertha gegen Borussia Dortmund am Samstagabend bei Sky, sondern "völlig unvorbelastet" seine "eigenen Eindrücke sammeln".

Klinsmann war Lehmanns Vorgänger im Hertha-Aufsichtsrat um Investor Lars Windhorst und hatte sein Amt während der Zeit als Trainer ruhen lassen. Nach seinem spektakulären Rückzug als Hertha-Coach im Februar war Klinsmann von Windhorst die Rückkehr in den Aufsichtsrat versagt worden.

Lehmann: "Angenehme Gespräche" mit Hertha BSC

Ebenso neu in den Aufsichtsrat zieht der Berater Marc Kosicke ein, zu dessen Klienten die Trainer Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann gehören. Lehmann berichtete am Samstag von "angenehmen Gesprächen" mit den Hertha-Verantwortlichen. "Wir werden ein paar Sachen beobachten, die man besser machen kann. Man muss sehen, was Hertha kann und möchte", sagte Lehmann über seine Pläne mit der "Alten Dame".