L'Equipe: Hertha BSC legt Julian Draxler erstes Angebot vor – PSG-Star sieht Forderungen nicht erfüllt

Wie französische Sportzeitungen berichten, macht Hertha nun Ernst beim Wunschkandidaten. Preetz soll sich laut RMC Sport bei seinem PSG-Kollegen Leonardo über die Verfügbarkeit von Draxler erkundigt haben , der in Paris noch bis 2021 gebunden ist in dieser Saison allerdings wegen Verletzungen und einer Viruserkrankung zu lediglich acht Spielen gekommen war. Die L'Equipe geht sogar noch weiter, schreibt von einem konkreten Vertragsangebot, das Hertha an die Berateragentur von Draxler geschickt habe.

L'Equipe: Julian Draxler hat erstes Hertha-Angebot abgelehnt

Diese erste Verhandlungsgrundlage soll das Lager des Weltmeisters allerdings prompt abgelehnt haben. Demnach habe Hertha dem 26-jährigen Offensivspieler ein Grundgehalt in Höhe von 4,5 Millionen Euro geboten , diese Offerte sei allerdings deutlich zu niedrig. Zum Vergleich: In Paris soll Draxler etwa 7,2 Millionen Euro erhalten.

Draxler wurde in den vergangenen Wochen auch mit Wechseln zum FC Sevilla, OGC Nizza und Olympique Lyon in Verbindung gebracht. Die Verpflichtung des Offensivstars wäre für Hertha, das sich auch mit den Defensivspielern Granit Xhaka (FC Arsenal) und Santiago Ascacibar (VfB Stuttgart) weitgehend einig sein soll und mit Lyon über eine Verpflichtung von Lucas Tousart verhandle, ein Transfer-Coup.

Kalou und Duda können Hertha BSC verlassen

Vor dem Abflug in das Trainingslager in Orlando im US-Bundesstaat Florida am 2. Januar will Klinsmann seinen Kader verkleinern. Bis zu zehn Spieler könnten dieser Zäsur zum Opfer fallen. Unter anderem gelten Salomon Kalou und Ondrej Duda als Kandidaten für einen Abschied im Winter.