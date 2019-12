Bericht: Hertha BSC streckt die Fühler nach Borussia Dortmunds Julian Weigl aus

225 Millionen Euro steckte Investor Lars Windhorst schon in den Bundesligisten Hertha BSC, mit dem Ziel, den Verein in die Champions League zu führen und zu einem internationalen Spitzenklub zu formen. "Wir haben uns dafür keine Beschränkungen auferlegt. Bei Bedarf werden wir auch darüber nachdenken, weitere Mittel zur Verfügung zu stellen, um unser Ziele zu erreichen", erzählte Windhorst noch im September diesen Jahres. Nun dürften die Berliner, die derzeit um den Klassenerhalt spielen, in der Winterpause tätig werden.