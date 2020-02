Hertha BSC kontert Klinsmann-Spott der Fortuna-Fans: "Keiner von uns hat sich aufgegeben"

Diesen Spott wollten die Profis von Hertha BSC dann doch nicht unkommentiert lassen. "Jürgen Klinsmann, Du bist der beste Mann", sangen die Anhänger von Fortuna Düsseldorf, nachdem ihr Team die Berliner phasenweise vorgeführt hatte und scheinbar uneinholbar in Führung lag. 3:0 stand es zur Pause für die Rheinländer, Hertha war ein Häufchen Elend. Nach der 0:5-Heimpleite knapp eine Woche zuvor gegen den 1. FC Köln deutete sich das nächste Debakel unter Klinsmann-Nachfolger Alexander Nouri an. Sollte Klinsmann mit seinem unter der Woche öffentlich gewordenen, zum teil vernichtenden Urteil über die Spieler des Hauptstadtklubs richtig gelegen haben?

Nach dem Chaos um Ex-Trainer Klinsmann und dessen Abrechnung mit seinem ehemaligen Klub , haben die Berliner die Antwort auf dem Platz gegeben. "Jetzt ist alles raus und alles gesagt, das muss er auf seine Kappe nehmen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unser Trainer ist Alexander Nouri", sagte Herthas Mittelfeldspieler Per Skjelbred. Und der Übergangstrainer der Berliner hatte die richtigen Schlüsse gezogen aus der ersten Halbzeit und in Mittelstädt und Marius Wolf zwei neue Spieler gebracht.

"Wichtiger als die Umstellungen war, dass die Spieler untereinander kommuniziert haben und Thomas Kraft noch einen Impuls freigesetzt hat", sagte Nouri, der schon mit sieben Veränderungen in der Startelf überrascht hatte, Dodi Lukebakio und Javairo Dilrosun aber zur Pause wieder auswechselte. Mit neuem Personal kam die Veränderung ins Spiel, die Berliner liefen besser an, waren aggressiver in den Zweikämpfen und kamen durch ein Eigentor von Erik Thommy und dem Treffer von Matheus Cunha binnen zwei Minuten zum 2:3. Krzysztof Piateks Elfmeter verdarb den Gastgebern den Sieg und bedeutete den 1500. Gegentreffer in der Düsseldorfer Bundesliga-Geschichte.