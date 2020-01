Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann über Tousart-Wechsel: "Noch nichts in trockenen Tüchern"

Trotz der Wechselankündigung durch Olympique Lyon hat Jürgen Klinsmann weiterhin nicht die Verpflichtung von Lucas Tousart beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC bestätigt. „Da ist noch gar nichts in trockenen Tüchern“, sagte der Coach der Berliner am Sonntag nach dem 2:1-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg. „Wir bestätigen noch gar nichts, weil noch nichts unterschrieben ist.“ Französischen Medien zufolge soll der 22-Jährige erst im Sommer nach Berlin kommen.

Lyon-Trainer vermeldet Wechsel

Rudi Garcia, Tousarts Trainer bei Olympique Lyon, hatte am Freitag zumindest bereits den baldigen Abgang des 22-Jährigen erklärt. Demnach werde der Spieler aber in der Rückrunde noch für den Club aus der französischen Ligue 1 auflaufen. „Es ist eine sehr gute Neuigkeit, dass Lucas Tousart bleibt“, zitierte Lyon seinen Trainer auf Twitter. „Er sollte für die zweite Saisonhälfte an uns ausgeliehen werden.“