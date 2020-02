Im Liveticker: Die Pressekonferenz von Hertha BSC nach dem geleakten Klinsmann-Protokoll

Auf diese PK schaut der deutsche Fußball! Die Verantwortlichen von Hertha BSC werden sich am Mittwochvormittag im Rahmen der Spieltags-Pressekonferenz vor der Bundesliga-Partie gegen Fortuna Düsseldorf (Freitag, 20.30 Uhr, DAZN), wohl nicht nur über den kommenden Gegner äußern - sondern auch die von der Sport Bild geleakten Klinsmann-Protokolle. In der internen Bestandsaufnahme und Analyse des 77-Tage-Auftritts von Jürgen Klinsmann in der Hauptstadt werden massive Vorwürfe gegen den Klub erhoben. Praktisch Tag für Tag wird darin geschildert, welche angeblichen Fehlleistungen sich die Hertha-Verantwortlichen in der kurzen Klinsmann-Ära leisteten - hier die zentralen Thesen zum Nachlesen!

Wie werden die Hertha-Verantwortlichen reagieren? Der SPORTBUZZER tickert die Pressekonferenz der Berliner live!

In den Protokollen wird von einer "Lügenkultur" geschrieben, einer Mannschaft, die bei der Übernahme durch Klinsmann in einem "katastrophalen Zustand" gewesen sei, von Klinsmanns Versuch, Ralf Rangnick für den Verein zu gewinnen, und erste Gedanken des Schwaben schon Ende Dezember, das Engagement wieder zu beenden.

Klinsmann hatte den Posten am 27. November von Ante Covic übernommen. In dem Schreiben für Klinsmann heißt es: "Der Klub wäre ohne den Trainerwechsel Ende November direkt in die 2. Liga abgestiegen, weil er auf diese Situation gar nicht vorbereitet ist." Klinsmann, der als Cheftrainer des FC Bayern München 2008/09 schon vor Ablauf der Saison gescheitert war, pries den Big City Club der Zukunft.

Internationale Pressestimmen zum Rücktritt: "Dreister" Klinsmann löst "Hertha-Erdbeben" aus. Völlig überraschend ist Jürgen Klinsmann als Trainer von Hertha BSC zurückgetreten. Der SPORTBUZZER zeigt, wie die internationale Presse auf die Nachricht reagiert! ©

Anzeige

"Abgesehen davon, dass nahezu sämtliche darin enthaltenen Vorwürfe und Behauptungen nicht der Wahrheit entsprechen, ist uns auch im Interesse von Jürgen Klinsmann daran gelegen, diese Personalie zu einem würdigen Ende zu bringen", sagte ein Hertha-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in einer ersten Reaktion des Bundesligisten auf den Beitrag der Sport Bild. Auch Hertha-Präsident Werner Gegenbauer reagierte bereits mit einem Brief an die Mitglieder, in dem er unter anderem von "schäbigen Anschuldigungen" schreibt.

Tipp: In der werbefreien und kostenlosen App UFFL News zu Deinem Fußballverein lesen und schreiben.