Klinsmann-Rücktritt bei Hertha: Investor Windhorst vor Preetz informiert - Streitpunkt Vertrag?

Jürgen Klinsmann tritt überraschend als Trainer von Hertha BSC zurück – So reagiert das Netz: "Kasperltheater"

Via Facebook erklärte der 55-Jährige: "Als Cheftrainer benötige ich (...) für diese Aufgabe, die noch nicht erledigt ist, auch das Vertrauen der handelnden Personen. Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente. Sind die nicht garantiert, kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden." Ein klarer Hinweis auf vereinsinterne Spannungen.

Nach Angaben von Bild und Sport Bild wollte Klinsmann , der das Traineramt im vergangenen November von Ante Covic übernommen hatte und dieses ursprünglich bis zum Saisonende aufüllen sollte, schnell Klarheit über ein mögliches weiteres Engagement als Coach der Berliner. Dies deckt sich mit SPORT BUZZER-Informationen. Der Klub wollte sich allerdings wohl noch nicht auf Klinsmann als langfristige Lösung festlegen und die sportliche Entwicklung der kommenden Wochen abwarten. Zudem wird der ehemalige Bayern -Trainer Niko Kovac seit Wochen immer wieder mit dem Posten des Hertha-Trainers in Verbindung gebracht .

Preetz äußerte sich in SPORTBUZZER-Interview zur Klinsmann-Zukunft

In einem SPORT BUZZER-Interview hatte Preetz zu einer etwaigen langfristigen Besetzung des Trainer-Postens mit Klinsmann erklärt: "Die entscheidende Frage wird sein: Leckt er wieder Blut, kann er sich vorstellen, das länger zu machen? Das kann ich im Moment noch nicht abschätzen. Ich weiß nur, dass er uns in den ersten Wochen gutgetan hat und bei den Spielern schon viel bewegt hat. Es ist nicht der Zeitpunkt, um jetzt darüber nachzudenken."

Klinsmann, der sein Amt im Aufsichtsrat der Hertha weiter ausfüllen will, sah sich mit der Mannschaft auf dem richtigen Weg. "Ende November haben wir mit einem hochkompetenten Team dem Wunsch der Vereinsführung entsprochen und ihr in einer schwierigen Zeit geholfen. Wir waren in der relativ kurzen Zeit auf einem sehr guten Weg, haben auch dank der Unterstützung vieler Menschen trotz meist schwieriger Spiele inzwischen sechs Punkte Abstand zum Relegationsplatz. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Hertha das Ziel – den Klassenverbleib - schaffen wir", schreibt er bei Facebook.