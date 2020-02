Bericht: Hertha BSC verpasst wegen Klinsmann-Aus offenbar Sponsoren-Deal mit US-Konzern Tesla 

" Wir waren wegen ihm kurz davor, neue Sponsoren an Land zu ziehen. Deswegen ist es umso bedauerlicher, wie es geendet hat. Wir haben schnell gemerkt, dass der Name gerade bei Sponsoren große Zugkraft hatte ", wird Hertha-Investor Lars Windhorst zitiert. Insbesondere von einem Deal mit dem amerikanischen Elektroautohersteller Tesla hätte der Hauptstadtklub offenbar erheblich profitiert. Jährlich wären laut Bild über 20 Millionen Euro pro Jahr in die Kassen der Berliner gespült worden - knapp 13 Millionen Euro mehr als durch den derzeitigen Hauptsponsor TEDi.

Klinsmann-Abgang könnte weitere Türen verschließen

Windhorst über Klinsmann-Aus: "Zusammenarbeit im Aufsichtsrat ist nicht vorstellbar"

Nach Ansicht der Vereins und von Investor Lars Windhorst war Klinsmann nach seiner Demission als Coach und öffentlicher Kritik an Geschäftsführer Michael Preetz offenbar auch in seiner Funktion als Aufsichtsrat nicht mehr tragbar. "Eine Zusammenarbeit im Aufsichtsrat ist nicht vorstellbar. Leider ist die Art und Weise des Abgang so unakzeptabel, dass wir im Sinne des Vereins eine sinnvolle Zusammenarbeit in dieser Form nicht fortführen können", sagte Windhorst. Klinsmann hatte zuvor in einem Live-Video bei Facebook Defizite in der Kompetenzaufteilung benannt und besonders die Gefüge zwischen ihm und Michael Preetz kritisiert.