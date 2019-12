Wolff Fuss über Jürgen Klinsmann und Hertha BSC: Selten hat ein Verein in der Krise so gestrahlt

Hertha BSC also. Plötzlich spricht Fußball-Deutschland über Hertha BSC. Damit hat dieser Klub etwas geschafft, was es so lange nicht mehr gegeben hat. Vielleicht als Lucien Favre vor zehn Jahren mal kurz am Titelrennen schnupperte, aber danach: graue Maus. Wie meistens. Und jetzt Klinsi. Oder wie Twitter ulkte: The Spätzle One. Mit größerer Strahlkraft als ein wackelnder Trainer bei Borussia Dortmund. Alle Kameras auf Jürgen Klinsmann. Und er so: Handy raus und in einem Nike-Klub eine Adidas-Handyhülle präsentieren. „Nur nach Hause gehen wir nicht“. Die Reaktion des Vereins: Verhalten. Und Klinsmann strahlte – zur Schau gestellter Optimismus.