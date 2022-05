"Verstehe seine Ziele nicht ganz": Anwärter auf Hertha-Präsidentschaft will Dialog mit Investor Lars Windhorst

Der Unternehmer und Fan Kay Bernstein will Präsident von Bundesligist Hertha BSC werden und den Austausch mit Millionen-Investor Lars Windhorst suchen. „Ich sehe den Investor insofern kritisch, als dass ich seine Ziele nicht ganz verstehe. Was hat er wirklich vor mit seinem Investment? Außerdem halte ich sein Timing in Bezug auf öffentliche Statements für katastrophal“, sagte der 41-Jährige dem Magazin 11 Freunde am Dienstag. „Aber was genau er vorhat und wieso er was wann sagt, findet man nur raus, wenn man sich an einen Tisch setzt. Genau das würde ich erst mal machen.“

Anzeige