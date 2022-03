"Hertha ist keine Mannschaft": Lothar Matthäus stellt Charakter-Frage – Zuspruch für Trainer Felix Magath

Hertha BSC steht acht Spiele vor dem Ende der Bundesliga -Saison mit dem Rücken zur Wand: Durch das 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach stürzte der Hauptstadtklub auf Rang 17 des Klassements ab. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus verortet das Haupt-Problem der Berliner im Charakter der Mannschaft. " Ich denke, die Hertha-Spieler haben und hatten es einfach seit langer Zeit viel zu gut in Berlin ", schreibt der 60-Jährige in seiner Sky-Kolumne und führt aus: "Im übertragenen Sinne habe ich den Eindruck, dass die Spieler sich nicht so gerne schmutzig machen."

Als problematisch sieht Matthäus auch die luxuriösen Begleitumstände des Profi-Daseins an. "Sie leben in einer Weltstadt, genießen das Flair, verdienen sehr viel Geld und irgendwie wird es am Ende schon reichen. Tut es aber nicht immer - und wenn's dumm läuft, dann steigen sie ab", so der ehemalige Star des FC Bayern München. Um nun wieder in die Spur finden zu können, appelliert Matthäus an den Teamgeist der Spieler. So sei "der letzte richtig gute Auftritt" der Berliner der Sieg gegen Borussia Dortmund (3:2) am 18. Dezember gewesen. "Da müssen sie wieder hinkommen. Und offensichtlich ist das Team auch dazu fähig. Es reicht aber nicht, das nur alle drei Monate abzurufen", erklärt der langjährige Bundesliga-Profi.