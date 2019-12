Bericht über Klinsmann-Streichliste: Kalou und Duda können Hertha BSC verlassen

Deshalb müssen wohl einige altgediente Kräfte gehen - womöglich schon im Winter. Laut Bild hat Trainer Jürgen Klinsmann deshalb in Kooperation mit Geschäftsführer Michael Preetz eine Streichliste aufgestellt. Bis zu zehn Spieler könnten das Olympiastadion demnach früher oder später verlassen. " Der Kader ist zu groß geraten. Das hat es schon Ante Covic sehr schwer gemacht" , sagte Klinsmann im Klub-Podcast - und nahm seinen Vorgänger ausdrücklich in Schutz.

Marcelinho, Marko Pantelic, Niko Kovac und Adrian Ramos... Was machen die ehemaligen Hertha-Spieler eigentlich heute? Erfahrt es hier! ©

​50 ehemalige Hertha-Spieler – und was aus ihnen wurde.

Salomon Kalou und Ondrej Duda sind die prominentesten Transfer-Kandidaten

Als Verkaufskandidaten hat der 55-Jährige deshalb den früheren Chelsea-Star Salomon Kalou identifiziert . Der 34-Jährige spielt bereits seit 2014 bei den Berlinern unter Vertrag, hat in dieser Saison aber erst fünf Spiele absolviert. Auch Spielgestalter Ondrej Duda darf gehen. Der Slowake ist ohnehin unzufrieden mit seiner Rolle , sagte kürzlich: "Ich werde nicht auf jemanden warten, der einen nicht will. Dann verschwende ich nur meine Zeit." Die Zeichen stehen auf Trennung.

Frankfurt-Boss Fredi Bobic beklagt Einstellung nach Pleite in Paderborn: "Müdigkeit im Kopf"

Kalou, sicherlich einer der klangvollsten Namen im Hertha-Kader, muss vor allem wegen des Überangebots in der Offensive weichen. Klinsmann sieht jüngere Spieler in ihrer Entwicklung blockiert. Klinsmann: "Ich bin total auf die Entwicklung von Javairo Dilrosun oder Daishawn Redan gespannt. Du kannst allen nur gerecht werden, wenn man einem älteren Spieler wie Kalou sagt: 'Mensch, ich finde gerade keinen Platz für dich.'" Allerdings muss für den Oldie noch ein Abnehmer gefunden werden. Kalous Vertrag läuft am Saisonende aus.