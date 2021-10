Bestätigt: Hertha BSC und Klubchef Carsten Schmidt gehen nach nur knapp einem Jahr getrennte Wege

Hertha BSC und Geschäftsführer Carsten Schmidt gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Wie die Berliner am Dienstag mitteilten, verlässt der Klubchef den Verein auf eigenen Wunsch, "die Gründe für die Amtsniederlegung von Carsten Schmidt liegen im privaten Bereich", hieß es in der Mitteilung. Schmidt hatte von 2015 bis 2019 den Pay-TV-Sender Sky geführt. Seinen Job bei der Hertha hatte er erst am 1. Dezember des vergangenen Jahres angetreten. Schmidt sollte den Verein aus der Hauptstadt mit frischen Konzepten und den millionenschweren Investitionen von Lars Windhorst zunächst in die deutsche und dann auch in die europäische Spitze führen. "Die Aufgabenbereiche von Carsten Schmidt werden von den beiden Geschäftsführern Fredi Bobic und Ingo Schiller übernommen", teilte Hertha mit.

