Hertha-Krise: Trainer Korkut angezählt, Bobic äußert sich am Dienstag

Spötter würden sagen, Hertha BSC ist endlich am Ziel seiner großen Träume angekommen. An der Spitze Europas steht die „Alte Dame“ aktuell, so wie es die tollkühnen Pläne nach dem Einstieg von Investor Lars Windhorst im Juni 2019 zumindest mittelfristig verlauten ließen. Das Fußballportal „Transfermarkt.de“ veröffentlichte am Sonntag eine Tabelle, welche die formschwächsten Teams der europäischen Top-Ligen an den vergangenen neun Spieltagen auflistet. Nach dem niederschmetternden 1:4 (0:1) der Hauptstädter gegen Eintracht Frankfurt am Samstag führt Hertha dieses Ranking an. Anzeige

Kein Sieg, nur zwei Pünktchen und ein Torverhältnis von minus 18 in den vergangenen neun Spielen sind die kalten Zahlen des Hertha-Absturzes. In der Bundesliga bedeutet das aktuell noch Relegationsplatz 16, nach Stuttgarts Comeback-Sieg gegen Gladbach am Samstagabend (3:2) ist ein direkter Abstiegsplatz aber nur noch einen Punkt entfernt. Und so wundert es wenig, dass die blau-weiße Fan-Seele kocht. „Korkut raus“ schallte es von großen Teilen der besetzten Ränge des Olympiastadions. Der im November installierte Cheftrainer der Berliner wirkt angeschlagen, was sich auch in seinen Aussagen widerspiegelt.

„Enttäuscht bin ich, sauer bin ich“, sagte der 47-Jährige, „ich muss das erstmal sacken lassen.“ Zu groß war der Leistungsunterschied zwischen seiner Elf und der seines Gegenüber Oliver Glasner. Der Eintracht-Coach hatte sein Team mit einem klaren Plan ausgestattet und sowohl die Stürmer, als auch die Außen immer wieder Druck auf den Berliner Spielaufbau ausüben lassen. Diese Frankfurter Taktik ist nicht neu, dennoch wirkten Herthas Spieler völlig überfordert mit der Situation und leistete sich immer wieder schwerwiegende Ballverluste im Spielaufbau.

„Wir waren zu unruhig am Ball und haben die Chancen des Gegners teilweise selbst eingeleitet“, so Korkut. Dem 0:1 durch Ansgar Knauff ging ein zögerliches Abwehrverhalten von Petar Pekarik und Dong-jun Lee im Duell mit Filip Kostic voraus. Nach der anschließenden Flanke ließ sich Maximilian Mittelstädt ohne spürbare Gegenwehr von Knauff überspringen (17.). Doch auch die Innenverteidigung um Marc-Oliver Kempf und Dedryck Boyata leistete sich im Minutentakt haarsträubende Abspielfehler und wirkte im Zweikampf unverständlich desinteressiert. Auch Offensiv war kein Plan erkennbar, nur Einzelkämpfer auf verlorenem Posten. „Da muss jeder hier angekotzt genug sein, um sich den Arsch aufzureißen und drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Das muss jeder verstehen und nicht nur larifari hier rumlaufen und sich wieder 4:1 wegschießen lassen“, fand Kempf, der beim zweiten Frankfurter Treffer durch Tuta (48.) Vorlagengeber Evan Ndicka nicht energisch genug am Kopfball hinderte, deutliche Worte, die aber letztlich auch ein Armutszeugnis sind.

Wie viel Gewicht hat Korkuts Wort noch?

Denn dass die Berliner mitten im Abstiegskampf stecken, sollte den Spielern seit Wochen klar sein. Im Zweifel ist es die Aufgabe des Trainers, diese Nachricht unmissverständlich zu kommunizieren. Doch wie viel Gewicht hat das Wort eines Übungsleiters, der von Beginn an nur mit einem Vertrag bis zum Sommer ausgestattet wurde und vor allem geholt wurde, um irgendwie über dem Strich im Ziel anzukommen? Immer wieder sprach Korkut in den Wochen zuvor von einem stetigen Prozess, wies auf gute Phasen in den verlorenen Spielen hin und betonte, dass die Mannschaft seine Ansprache verstehe.

Vor dem Duell mit Frankfurt hatte er nun gefordert, dass ein Schippe drauf gelegt werden müsse, um wieder Zählbares einzufahren. Die Mannschaft antwortete mit der schlechtesten Heimleistung der gesamten Spielzeit. Nach dem 0:3 durch Jesper Lindström (56.), der eine missglückte Abwehr von Ersatztorwart Marcel Lotka aus circa 30 Metern ins Tor bugsierte, war die Partie gelaufen. Daran änderte auch der Anschlusstreffer von Joker Davie Selke (61.) nach schönem Volleyschuss nichts. Vor allem, da die Frankfurter nur zwei Minuten später durch Rafael Borré den alten Abstand wieder herstellten.



Bobic spricht Dienstag zur Presse

Auf den Rängen wechselten sich nun endgültig Wut und Galgenhumor ab. Mal wurde „oh, wie ist das schön“ angestimmt, dann folgten wieder Pfiffe oder eben „Korkut raus“-Rufe. „Ich bin der Erste, der nicht zufrieden ist und der Erste, der das ab kann. Das gehört dazu. Nach schlechten Leistungen kriegt keiner Liebesbekundungen“, sagte Korkut zu den Sprechchören, „letztlich bin ich hier ja auch in verantwortlicher Position.“ Bleibt die Frage, wie lange er das noch sein wird? Nur Peter Neururer 1991 hatte bei mehr als zehn Spielen als Hertha-Trainer einen schlechteren Punkteschnitt als der 47-Jährige. Er wolle weitermachen, sagte Korkut nach dem Spiel.