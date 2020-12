SPORTBUZZER-Schalte zur Krise bei Hertha BSC: Das bedeutet der Streit zwischen Labbadia und Cunha

Hertha BSC steckt im Abstiegskampf der Bundesliga - dabei wollte der selbsternannte "Big City Club" die europäischen Plätze angreifen. Nach dem 1:4 gegen den SC Freiburg gerieten zu allem Überfluss auch noch Trainer Bruno Labbadia und Stürmer Matheus Cunha aneinander. Labbadia kritisierte seinen Profi nach dessen schwacher Leistung persönlich , woraufhin der im Januar für satte 18 Millionen Euro von RB Leipzig nach Berlin gewechselte Brasilianer via Twitter reagierte.

Bei der "Alten Dame" ist es kurz vor dem Jahresende 2020 also ungemütlich. Was die Auseinandersetzung zwischen Labbadia und Cunha bedeutet und wie die Situation des Nachbarklubs Union Berlin ist, ordnet Stephan Henke (Sportchef der Märkischen Allgemeinen Zeitung) in der SPORTBUZZER-Schalte ein.