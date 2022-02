Hertha BSC über Kritik von Millionen-Investor Lars Windhorst verwundert: Nie "in dieser Form geäußert"

Nach der scharfen Kritik von Millionen-Investor Lars Windhorst an der Klub-Führung von Hertha BSC hat der Berliner Bundesligist sich verwundert gezeigt. "Herr Windhorst hat sich bisher weder in entsprechenden Sitzungen des Vereins noch gegenüber Personen im Verein in dieser Form geäußert", erklärte der Hauptstadt-Klub auf dpa-Nachfrage. "Alle Entscheidungen wurden seit seinem Einstieg bei Hertha BSC einstimmig im Beirat beschlossen." Die Hertha kündigte nun an, das Gespräch mit dem Geldgeber suchen zu wollen. "Wir werden ihn dazu befragen", hieß es weiter.

