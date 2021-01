Berichte: Hertha BSC trennt sich von Manager Michael Preetz und Trainer Bruno Labbadia

Nun scheint die Bombe geplatzt: Nach 28 Spielen als Trainer von Hertha BSC ist für Bruno Labbadia Schluss an der Seitenlinie des Hauptstadtklubs. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Sonntagmorgen berichtet, wird der 54-Jährige mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Auch Sport-Geschäftsführer Michael Preetz (53) muss demnach seinen Hut nehmen. Der mit internationalen Ambitionen in die Saison gestartete Verein befindet sich nach nur 17 Punkten aus 18 Spielen in akuter Abstiegsnot und will nun offenbar einen neuen Impuls setzen. Von den vergangenen acht Bundesliga-Partien konnte die Hertha nur eine gewinnen, am Samstagabend hatte es eine 1:4-Heimniederlage gegen Werder Bremen gegeben.

Anzeige