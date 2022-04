Bericht: Hertha-Anteile von Investor Lars Windhorst vor Zwangsversteigerung

Geht die endlose Tragödie zwischen Hertha BSC und Investor Lars Windhorst in ihr nächstes Kapitel? Laut Business Insider sollen die Anteile, die Windhorst an der Hertha BSC GmbH und Co. KGaA hält, vor einer Zwangsversteigerung stehen. Dem Bericht zufolge seien bereits Mitte 2020 Anteile am Tennor-Tochterunternehmen Peil Investment B.V. im Zuge eines Kreditvertrags verpfändet und nicht fristgerecht zurückgezahlt worden. In der Peil Investment B.V. hat Windhorst auch seine Anteile an der Hertha BSC GmbH und Co. KGaA liegen, die er seit 2019 für insgesamt 374 Millionen Euro erworben hat. Anzeige

Anschließend soll die "Rechtbank Amsterdam", ein Bezirksgericht in der niederländischen Hauptstadt, im April 2021 entschieden haben, dass ein Notar die Zwangsversteigerung der Anteile an Peil Investment B.V. durchführen darf. Wird Peil versteigert, werden demnach auch die Anteile an Hertha BSC versteigert. Ende vergangener Woche soll sich nun ein Notar per E-Mail bei Hertha gemeldet haben, um die Zwangsversteigerung anzukündigen.

"Die Anteile an der Peil Investment sind nicht verpfändet und werden auch nicht zwangsversteigert", wird ein Sprecher von Windhorst zitiert. Bei der Mail des Notars habe es sich um einen Irrtum gehandelt. "Der von Ihnen beschriebene Vorgang entspricht nicht den aktuellen Tatsachen, sondern ist längst erledigt. Die von Ihnen behauptete Bestätigung des Notars, Vorbereitungen zur Zwangsversteigerung eingeleitet zu haben, gibt es nicht", sagt der Sprecher weiter. Der Notar bekräftigte dennoch seine Aussagen, schränkte jedoch ein, dass die Zwangsversteigerung jederzeit durch eine außergerichtliche Einigung gestoppt werden könnte.