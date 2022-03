Erster Profivertrag: Hertha BSC bindet U19-Nationalspieler Linus Gechter langfristig

Auch wenn es sportlich aktuell nicht gut läuft bei Hertha BSC, auf die Nachwuchsarbeit ist Verlass. Eines der besten Beispiele dafür ist Abwehrspieler Linus Gechter. Der 18-Jährige gehört in dieser Saison fest zum Kader der Profis, dafür wurde er nun mit seinem ersten Profivertrag belohnt. Am Donnerstag unterschrieb der Berliner Junge ein Arbeitspapier bis 2025, wie der Club per Mittelung bekanntgab. Anzeige

„Ich bin in diesem Verein großgeworden und spüre hier wie an Tag eins das Vertrauen in meine Fähigkeiten. Kurzfristig geht es darum, dass wir als Mannschaft die Klasse halten. Mittelfristig möchte ich mich immer mehr beweisen und so viel Spielzeit wie möglich bekommen“, sagte Gechter, der in dieser Saison bislang auf neun Bundesligaeinsätze kommt. Zudem stand der Innenverteidiger bei zwei Pokalpartien auf dem Feld.

„Linus hat sein großes Potenzial nicht nur in den Trainingseinheiten bei den Profis angedeutet, sondern auch trotz seiner jungen Jahre schon in einigen Bundesliga-Partien unter Beweis gestellt. Wir werden ihn in seiner Entwicklung weiter intensiv begleiten und sind davon überzeugt, dass er in den kommenden Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft werden kann“, so Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic.