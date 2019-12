Bericht: Hertha BSC hat Dortmunds Mario Götze ins Visier genommen

Nach Julian Weigl soll Hertha BSC den nächsten Dortmunder im Visier haben. Wie die SPORT BILD berichtet, soll Mario Götze ein Thema für den Hauptstadtclub werden, jedoch nicht mehr in diesem Winter. Der Vertrag des Weltmeisters von 2014 läuft zum Ende der Saison aus, daher könnte der Mittelfeldspieler im Sommer ablösefrei zu haben sein.

Davie Selke ist bei Hertha BSC einer der Marktwertverlierer. Doch es gibt auch einige Gewinner im Kader der Berliner. In unserer Galerie seht ihr alle neuen Bewertungen durch das Portal transfermarkt.de für die Hauptstädter. © Getty Images

Götze verdient bei Borussia Dortmund, inklusive Prämien, rund zehn Millionen Euro im Jahr. Die Hertha könnte das gesparte Geld aus dem ablösefreien Transfer daher für sein Gehalt verwenden, das nach seinen letzten Leistungen, das weiß auch der 27-Jährige, nicht mehr so hoch sein wird. Wie das Sportmagazin berichtet, soll Götze eher zu einem Wechsel zu einem Champions League-Klub tendieren. Ob die Aussage, dass Klinsmann in der kommenden Saison Europa angreifen möchte, reicht ihn zu einem Wechsel in die Haupstadt zu überzeugen, bleibt unklar.