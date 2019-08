Bericht: Hertha BSC will Transfer von BVB-Star Maximilian Philipp - Geheimtreffen mit Preetz

Jetzt scheint auch Hertha BSC in den Poker um Maximilian Philipp eingestiegen zu sein und ist quasi im Heimvorteil. Der gebürtige Berliner begann mit fünf Jahren bei Stern Marienfelde mit dem Kicken und trug früher schon das Hertha-Trikot, ehe er bei der Alten Dame als 14-Jähriger aussortiert wurde und sich Tennis Borussia Berlin anschloss.

Nun das Hertha-Comeback des BVB-Stars? Die Sport Bild berichtet über ein Interesse der Berliner an dem U21-Nationalspieler von Borussia Dortmund. Nachdem der Wechsel des belgischen Stürmers Dodi Lukebakio unmittelbar bevorstehen soll, scheint Hertha-Manager Michael Preetz also an einem weiteren Offensivspieler dran zu sein.