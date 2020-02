Hertha BSC behält sich nach geleaktem Klinsmann-Protokoll rechtliche Schritte vor - Preetz: "Perfide und ungehörig"

Das Papier soll für Klinsmann und einen Partner verfasst worden sein . In dem Protokoll steht unter anderem über die Hertha: "Der Klub hat keine Leistungskultur, nur Besitzstandsdenken und es fehlt jegliches Charisma in der Geschäftsleitung." Die Rede ist zudem von einer "Lügenkultur" und "jahrelangen katastrophalen Versäumnissen" von Manager Preetz.

Preetz über Klinsmann-Angriff: "Ich halte das aus"

Preetz wolle nicht einordnen, ob es ein Putschversuch gewesen sei. "Dann hat es in jedem Fall nicht funktioniert", betonte der ehemalige Profi. "Es ist in der Tat so, dass man in diesen Tagen den Eindruck gewinnen kann, dass wir bei Hertha BSC nicht wirklich zur Ruhe kommen in dieser wichtigen sportlichen Phase dieser Saison", sagte Preetz. Die Vorwürfe habe man im Verein mit großer Betroffenheit zur Kenntnis genommen. "Es wurde ja im Prinzip auch keiner von seiner Kritik ausgenommen.“ Preetz, der in dem Papier besonders häufig stark kritisiert wurde, versicherte: "Ich halte das aus, ich bin stabil."