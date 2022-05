Bericht über möglichen Magath-Nachfolger: Trainer Sandro Schwarz im Visier von Hertha BSC

Bundesligist Hertha BSC beschäftigt sich einem Medienbericht zufolge mit einer möglichen Verpflichtung von Trainer Sandro Schwarz. Nach Informationen des Kicker gibt es ein erneutes Interesse der Berliner an dem früheren Mainzer Bundesliga-Coach. Der 43-Jährige trainiert seit Oktober 2020 den russischen Erstligisten Dynamo Moskau und will trotz des russischen Angriffskrieges in der Ukraine die drei Spieltage bis zum Saisonende noch als Trainer in der russischen Hauptstadt fungieren und dann seine Zukunft abwägen. Ein Abschied scheint wahrscheinlich.

Anzeige