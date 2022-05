Hertha-Boss Fredi Bobic: Trainer-Entscheidung erst nach Saisonende - Selbstironie bei Magath

Felix Magath hat die Diskussion um eine mögliche Fortsetzung seines Engagements bei Hertha BSC mit einer Portion Selbstironie kommentiert. „Ich bin glücklich mit meiner Situation und werde auch weiter glücklich sein. Ich bin in der guten Lage, dass ich nichts unbedingt machen muss“, sagte der 68-Jährige. Er könne sich „hinsetzen und abwarten, bis im März wieder einer anruft. Dann mache ich das, was ich gut kann“, sagte Magath in Anspielung auf sein auch in Berlin kultiviertes Image als Retter in schwierigen Lagen.

