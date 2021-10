"Müssen uns jetzt hinterfragen": Hertha-Profi Mittelstädt benennt Probleme nach Hoffenheim-Pleite

Mit dem Aufschwung bei Hertha BSC ist es schon wieder vorbei. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai unterlag am Freitagabend bei der TSG 1899 Hoffenheim ziemlich wehrlos mit 0:2 (0:2). Damit verpassten die Berliner den dritten Sieg in der Bundesliga nacheinander. "Nicht schön, das müssen wir jetzt runterschlucken", sagte Dardai nach der Partie bei DAZN und bescheinigte einen "verdienten Sieg für Hoffenheim". Vor nur 8127 Zuschauern in Sinsheim erzielten der kroatische WM-Zweite Andrej Kramaric (19. Minute) und Sebastian Rudy die Treffer (36.). Die Berliner brachen nach dem 0:1 fast schon bedrohlich ein - ein Fakt, der Außenverteidiger Maximilian Mittelstädt deutlich nervte. Anzeige

Der Hertha-Profi forderte nach der erneut schwachen Reaktion nach einem frühen Gegentreffer eine Grundsatz-Diskussion beim Big-City-Klub: "Das ist generell unser Problem in letzter Zeit gewesen. Dass, wenn wir gut angefangen und dann ein Gegentor kassiert haben, wir dann so ein bisschen den Faden verloren haben", benannte der ehemalige U21-Nationalspieler das Problem seines Teams. "Wir müssen uns jetzt hinterfragen, woran das liegt. Es kann ja nicht sein, dass wir 15 Minuten gut Fußball spielen, den Ball gut laufen lassen, vorne sehr gut draufgehen und dann nach dem 0:1 so ein bisschen den Faden verlieren."

Hertha BSC fehlen die Mittel in der Offensive

Nach dem Sieg im DFB-Pokal beim Viertligisten Preußen Münster fanden die Berliner kaum Mittel in der Offensive. TSG-Torwart Oliver Baumann rettete in der Anfangsphase stark gegen Marco Richter (7.). Einen Freistoß von Richter parierte Baumann später ebenfalls (44.). Dardai reagierte zur Pause auf die schwache Darbietung seiner Elf in den ersten 45 Minuten. Stevan Jovetic kam für Deyovaisio Zeefuik, Myziane Maolida für Vladimir Darida. Das Bild aber änderte sich zunächst nicht. Auch die Einwechslung von Ishak Belfodil (61.) brachte nicht die erhofften Impulse. Stattdessen sah Hertha-Kapitän Dedryck Boyata nach einem Tritt gegen Angelo Stiller nach Videobeweis die Rote Karte (73.).