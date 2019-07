Hertha-BSC-Verteidiger Niklas Stark: EM "ein Ziel von mir" - Lob für Neu-Trainer Covic 

"Mir wurde gesagt, dass fest mit mir geplant wird"

In seiner Zeit beim Nationalteam versuche er auch "in Sachen Führungsrolle" von den Mitspielern etwas mitzunehmen. "Es ist interessant zu sehen, wie beispielsweise Manuel Neuer tickt und das Team anführt", sagte Stark. "Ich will aber auch in Sachen Einstellung und spielerischer Qualität weiter dazulernen."

In der vorigen Saison hatte es mehrmals Berichte über ein Interesse anderer Clubs an dem Abwehrspieler gegeben. Ende Juni war eine Ausstiegsklausel aus seinem bis 2022 laufenden Vertrag ausgelaufen. "Ich lese nicht mehr so viel über mich. Damit habe ich aufgehört. Aber es ist natürlich toll, mit manchen Vereinen in Verbindung gebracht zu werden. Das macht mich stolz. Aber solange an den Gerüchten nichts Ernstes dran ist, ist das ja auch egal", gab der beim 1. FC Nürnberg ausgebildete Defensiv-Akteur zu.