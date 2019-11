Hertha-Star Stark nach Pleite gegen Augsburg: "So kann man in der Bundesliga nicht spielen"

Hertha-Manager Michael Preetz wollte das Erlebte „erstmal sacken lassen“. Trainer Ante Covic wirkte nach dem „sehr bitteren“ 0:4 (0:2) beim FC Augsburg verstört. Der FCA brachte mit seinem 50. Heimsieg in der Bundesliga den Berliner Coach am Sonntag in noch größere Bedrängnis. „So zu verlieren ist schon ein Schlag in die Fresse“, kommentierte Nationalspieler Niklas Stark nach dem Berliner Untergang in Unterzahl schonungslos.

Skjelbred ruft Abstiegskampf aus

Der Nationalspieler übte deutliche Kritik nach der deutlichen Pleite. "Hier haben so viele Kleinigkeiten nicht gepasst: Es war immer ein Gegner da, wir konnten selten mal aufdrehen und wir haben zu viele Bälle verloren. So kann man auswärts in der Bundesliga nicht spielen. Probiert haben wir viel, allerdings ohne die nötige Durchschlagskraft und so haben wir auch verdient verloren", sagte Stark nach der blamablen Vorstellung.

Sein Teamkollege Per Skjelbred rief sogar den Abstiegskampf aus. "Aus dem Loch, in dem wir derzeit stecken, müssen wir einfach rauskommen. Klar befinden wir uns nun Abstiegskampf, leider ist das für uns im Moment die Realität", sagte der Norweger. Davie Selke wirkte wie einige seiner Teamkollegen ratlos. "Ich weiß wirklich nicht, woran es gelegen hat. Wir haben zwei gute Trainingswochen hinter uns und wussten, was uns hier erwartet. Wir waren vorbereitet, aber wir haben es nicht hinbekommen", sagte der Angreifer.

Covic: "Ruhiger wird es nicht"

Beim höchsten Augsburger Saisonsieg durch die Tore von Philipp Max (17. Minute), Sergio Cordova (26.), André Hahn (52.) und Florian Niederlechner (79.) lief für den 44 Jahre alten Covic vor 29 233 Zuschauern in der Augsburger Arena praktisch alles schief. „Ruhiger wird es nicht“, bemerkte Covic mit Blick auf die kommende Woche und das anstehende Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Seine Situation stellte der Kroate hintenan. „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich der Allerletzte bin, der an sich denkt. Es geht nur um den Verein, dem ich seit 20 Jahren diene.“ Wichtig sei es nun, gegen Dortmund den „Negativtrend“ aufzuhalten. Elf Punkte aus zwölf Partien passen nicht zu den höheren Ambitionen des Hauptstadtclubs.

Im Mittelpunkt der vierten Hertha-Niederlage nacheinander stand auf dem Spielfeld Torhüter Rune Jarstein, für den die Partie nach einer Roten Karte beim zweiten Gegentor frühzeitig beendet war. „Einer, der uns so häufig Punkte gerettet hat, hat einen Aussetzer“, sagte Covic zum völlig missglückten Auftritt seines Keepers.