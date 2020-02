Niko Kovac vor Trainer-Job bei Hertha BSC? Das sagt Michael Preetz über die Klinsmann-Nachfolge

Preetz: Kovac hat "sicher viele Angebote, national und international"

Kovac habe "in den letzten dreieinhalb Jahren einen tollen Job in der Bundesliga gemacht, zunächst bei Eintracht Frankfurt und dann bei Bayern München", betonte der Sport-Geschäftsführer, der früher selbst für die Berliner spielte. Allerdings sei man im Poker um den Trainer keineswegs Favorit. Preetz: "Jeder weiß aber auch, dass Niko ein sehr erfolgreicher Trainer beim deutschen Rekordmeister war, bis zum Sommer nicht mehr arbeiten möchte, und damit sicher viele Angebote, national und international, auf den Tisch bekommen wird." Ein Berliner Interesse an Kovac deutet Preetz aber mindestens an.