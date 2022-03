Herthas Nachwuchs-Chef Pablo Thiam: "Ein Fall Luca Netz lässt sich auch in Zukunft nicht vermeiden"

Seit Sommer 2021 ist Pablo Thiam Leiter der Fußball-Akademie von Hertha BSC. Als der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland, den ehemaligen Profi zum Gespräch in den Räumlichkeiten auf dem Olympiagelände trifft, fällt schnell die kommunikative Art des 48-Jährigen auf. An jedem Büro macht er kurz halt, fragt die Mitarbeiter und Kollegen, wie es ihnen geht. Immer mit einem Lächeln im Gesicht – auch das ist aktuell beim Hauptstadtclub nicht selbstverständlich. Das Interview findet an jenem Tag statt, an dem Herthas Amateure im Regionalliga-Heimspiel auf Optik Rathenow treffen (2:0). So fällt das Gespräch schnell auf Rathenow-Trainer Ingo Kahlisch. Anzeige

SPORTBUZZER: Herr Thiam, was halten Sie von Optik-Trainer Kahlisch? Pablo Thiam (48): Er ist ein Unikat, aber ich schätze ihn sehr. Er ist sehr ehrlich und man weiß bei ihm immer sofort, woran man ist. Ich mag das. Er hat schon so viel gesehen, so viel gemacht. Er ist jemand, der auch immer gute Ideen hat. Ich ziehe den Hut davor, dass er dafür sorgt, dass es in Rathenow immer weiter geht. Egal, ob es mal eine Liga runter geht.

Können Sie sich von kleinen Clubs wie Rathenow etwas abgucken? Man will sich grundsätzlich immer noch professioneller aufstellen. Eine Zeit lang mussten es immer noch mehr Trainer sein. Darüber vergisst man manchmal, wie einfach der Fußball ist. Und dass einzelne Personen nur über ihre Einstellung Dinge bewegen können. In Rathenow wird aus meiner Sicht aus den vorhandenen Mitteln das Maximum rausgeholt. Das ist etwas, was immer ein guter Weg ist. Es geht bei uns darum, einen guten Mittelweg zwischen Professionalität und Pragmatismus zu finden.

Wie schwierig ist es im Nachwuchsbereich, das richtige Maß zu finden?

Wichtig ist eine hundertprozentige Identität zu Hertha BSC und Berlin. Ich bringe in erster Linie meine Erfahrung mit ein. Ich bin vor vielen Jahren selbst den steinigen Weg vom Jugend- zum Profispieler gegangen. Habe danach auch den Übergang vom Spielerdasein ins Berufsleben geschafft, was eine große Herausforderung ist. Aber ich habe mich da reingefuchst, hab mich weitergebildet. Ich habe Trainerscheine gemacht, mich viel mit jungen Leuten beschäftigt und darüber meinen eigenen Führungsstil entwickelt. Diese Erfahrung versuche ich hier mit reinzubringen, um die Arbeit, die hier schon vor mir gut war, noch besser zu machen. Oder einfach noch andere Aspekte mit reinzubringen.

Was für Bereiche haben Sie in der Hertha-Akademie erkannt, die Veränderung benötigen? Wir haben in Berlin ein großes Potenzial an Nachwuchsspielern. Wir wissen aber auch, dass unheimlich viele Vereine hier Vollzeit-Scouts haben, die permanent auf unserem Gelände sind, weil es öffentlich ist und wir nicht einfach, wie andere Clubs, sagen können, wir machen die Tore zu. Dadurch, dass wir in der Großstadt sind, kommen viele Spieler zum Training und gehen dann wieder. Das macht es schwieriger für mich, den ständigen Kontakt zu den Spielern zu halten. Es gibt keinen Bereich, wo ich genau weiß, dass ich die Jungs antreffen kann. Bei uns ist alles sehr weitläufig. Ich versuche dafür, sehr präsent bei Trainings und Spielen zu sein. Über unsere Partnerschule auf dem Gelände, die Poelchau Oberschule, versuchen wir jetzt zudem ganz intensiv, die Abläufe zu verbessern.

Pablo Thiam (r.) im Austausch mit Herthas U23-Trainer Ante Covic. © imago images/Matthias Koch

Wie lief es bisher ab? Bislang sind die Jungs teilweise um sechs Uhr morgens aus dem Haus und nach Schule und Training erst um 21 Uhr wieder zuhause gewesen. Dann hatten sie aber noch gar keine Hausaufgaben gemacht. Jetzt gibt es einen klaren Trainingsplan, einen Schulplan, eine Nachmittagsbetreuung. Dafür haben wir eine pädagogische Leitung eingestellt. Und ein größeres Bewusstsein dafür geschaffen, dass wir nicht nur für das Training der Jungs verantwortlich sind, sondern auch für Themen, die sie sonst von Zuhause mitbekommen würden. Unser Mindestanspruch sollte sein, dass die Jungs bei uns jeden Tag eine Stunde Hausaufgaben machen oder lernen. Weil sie dann sehen werden, dass die schulischen Leistungen stabil bleiben. Und dann gehen sie zudem viel freier ins Training. Fußball ist inzwischen mehr, als nur zum Training kommen.

Worauf kommt es aus Ihrer Sicht an? Es geht als Akademie darum, ganzheitlich zu arbeiten. Von der U9 bis hoch zur U23 muss das aufeinander aufbauen. Ich achte sehr darauf, dass wir alle in eine Richtung gehen und sehr transparent arbeiten. Es sind auch neue Abteilungen entstanden, wie zum, Beispiel der Bereich „Spielkonzeption“, der den Trainern helfen soll, die Arbeit noch besser zu strukturieren und einheitlich zu gestalten. Welches Spielsystem wollen wir spielen? Wie brechen wir das auf die einzelnen Altersgruppen herunter? Wie bauen wir dann methodisch Trainingseinheiten auf?

Wie war das vorher, hat da jeder Trainer sein eigenes Süppchen gekocht? Anzeige Wir erzählen unseren Trainern nicht, wie sie ihre Mannschaft trainieren sollen. Gewisse Dinge müssen aber einheitlich verlaufen. Wir dokumentieren viel, um den Spielern, den Eltern, den Beratern auch die Entwicklungsschritte nachweisen zu können. Und wir verfolgen klare Ziele bei der Ausbildung von Spielern und Positionen. Dafür muss definiert sein, was soll eigentlich oben bei den Profis ankommen? Wenn ich im Profibereich einen schnellen Spieler haben will, muss ich das Training von der U9 an altersgerecht aufbauen, um dafür überhaupt die Voraussetzungen zu schaffen. Früher haben die Trainer das auch altersgerecht gemacht. Aber jeder nur für seinen Bereich.

U-19 Trainer Michael Hartmann vor Abschied von Hertha BSC

Wie haben die Trainer diese Veränderungen aufgenommen? Alles was wir machen wollen, haben wir vorher mit den Trainern besprochen. Wir geben die Inhalte auch nicht vor, sondern erarbeiten sie gemeinsam mit den Trainern. Natürlich hat sich die Arbeit eines Trainers dadurch verändert. Inzwischen hat man viel mehr Präsenz im Büro, um Dinge vor- und nachzubereiten. Man hat mehr Gesprächsmeetings mit den Spielern und den anderen Trainern. Aber: Das ist unser Ansatz von der Jugend bis zu den Profis.

Kann es sein, dass einige Trainer, beispielsweise U19-Coach Michael Hartmann, sich von diesem Ansatz nicht komplett abgeholt gefühlt haben? Uns geht es um einen gemeinsamen Weg in der Akademie Hertha BSC. Diesen Weg entwickeln wir mit allen zusammen. Deshalb haben wir schon viele Gespräche geführt und werden auch noch viele Gespräche führen. Bei Michael Hartmann ist es so, dass er derzeit darüber nachdenkt, nach seiner langen Zeit bei Hertha BSC neue Herausforderungen angehen zu wollen.

Macht die Stadt Berlin mit all ihren Verlockungen die Arbeit schwieriger? Wenn du ein Internat hast in einem kleineren Umfeld mit der Schule direkt nebenan, dann hast du die Hälfte der Jungs schon mal unter Kontrolle. Hier fahren viele vor und nach dem Training durch die halbe Stadt. Was sie in der Zeit machen, ist schwierig zu kontrollieren. Wir versuchen dennoch auf das Thema Schlaf und Ernährung einzugehen, aber es ist schwieriger. Auf der anderen Seite härten diese Wege und die Verlockungen auch ab. Wer es dennoch schafft, trägt eine Durchsetzungskraft in sich. Wo auch immer ich war und es ging um Kaderplanung, wurde gesagt: ,Wir brauchen ein paar Berliner Jungs‘. Die Jungs, die in Käfigen Fußball gelernt haben. Das ist auch ein Qualitätsmerkmal. Ich darf den Jungs diese Identität also nicht nehmen. Aber ich muss sie strukturieren.

Thiam: "Kleine Widerstände sind charakterbildend"

Wird den Talenten häufig zu früh zu viel abgenommen? Das ist eine Gefahr, die ich in der Vergangenheit auch schon wahrgenommen habe. Du hast hungrige Jungs, die in ein Umfeld kommen, das top organisiert ist, wo sie fast gar nichts mehr machen müssen. Und der Mensch wird dann eben schnell bequem. Wieso ist das so? Es gibt kaum noch Widerstände zu beseitigen, weil alles vorbereitet ist. Deshalb sage ich: Diese kleinen Widerstände, mit denen die Jungs auch umgehen müssen, das ist alles charakterbildend.

Als Sie im vergangenen Sommer begannen, bildeten Sie eine Doppelspitze mit Benjamin Weber. Warum hat er den Verein nun verlassen? Das müssten sie ihn fragen. Er hat die Entscheidung getroffen, sich verändern zu wollen. Ich habe sehr gerne und gut mit Benny zusammengearbeitet. Wichtig ist mir zu sagen, dass ich ein Teamplayer bin. Ich bin Fußballer geworden, weil ich in einer Gruppe arbeiten will. So stelle ich mein Team zusammen, so arbeite ich mit den Kollegen.

Aber ist es wichtig, dass eine Person an der Spitze steht? Verantwortlichkeiten sind wichtig. Auch in Wolfsburg habe ich an der Akademie in einer Doppelspitze gearbeitet. Einer zuständig für die Organisation, einer für den Sport. Es ist wichtig, dass diese Felder gut definiert sind und das war es hier meiner Meinung nach ganz klar. Ich muss nicht bei allem als letzter die Entscheidung treffen. Meine Entscheidungen reifen eh in der Gruppe. Mein Credo als Leiter ist: Wenn etwas gut läuft, waren wir es. Wenn etwas nicht gut läuft, übernehme ich die Verantwortung.

War vor seinem Engagement bei Hertha BSC Jahre lang Spieler und Funktionär beim VfL Wolfsburg: Pablo Thiam. © imago/regios24

Nun herrscht rund um Hertha BSC viel Unruhe. Wie wirkt sich das auf die Arbeit im Nachwuchsbereich aus? Alles was wir hier machen, machen wir dafür, dass die erste Mannschaft erfolgreich ist. Wenn sie das nicht ist, leiden wir nicht darunter, aber wir leiden mit. Den Jungs sage ich immer: Wir bauen das Fundament für den Verein. Wenn das klappt, wird der Club immer stabil sein. Dann schicken wir junge Spieler hoch, die stolz sind die Farben von Hertha BSC präsentieren. Spieler aus unserer Akademie sollen in Zukunft den Kern der Profis bilden. Und die meisten Jungs, die wir hier haben, wollen auch unbedingt im Olympiastadion spielen, vor ihren Familien und Freunden. Und das müssen wir ihnen weiter schmackhaft machen.

Aber die sportliche Situation der Profis macht das doch schwieriger, oder? Es ist nicht einfach. Aber das kann für junge Spieler auch eine Chance sein, wenn es schlecht läuft und vielleicht auch die Mittel nicht so da sind. Der VfB Stuttgart unter Felix Magath Anfang der 2000er ist ein tolles Beispiel. Die hatten kein Geld, waren am Boden, und haben die ganzen Jungs wie Hildebrand, Hinkel und Kuranyi hochgeholt. Das war deren Eintrittskarte. Deshalb müssen wir immer vorbereitet sein.

Sie haben eine gemeinsame Vergangenheit mit Magath – als Spieler und Funktionär. Was haben Sie gedacht, als er neuer Hertha-Trainer wurde? Ich dachte mir nur mit einem Augenzwinkern, ich weiß nicht, wie es ausgehen wird, aber eines ist sicher: die Jungs werden hart arbeiten!

Thiam: "Netz hat sich dafür entschieden, mehr Geld zu verdienen"

Immer wieder verliert Hertha große Talente. Was für Lehren hat der Club aus den Abgängen von Lazar Samardzic oder Luca Netz gezogen? Nur der FC Bayern kann in Deutschland jeden Spieler halten, wenn er möchte. Ein Luca Netz beispielsweise hatte hier einen Trainer, der auf ihn gesetzt hat und hätte seinen Weg hier gehen können. Aber er hat sich dafür entschieden, mehr Geld zu verdienen. Das sind rein wirtschaftliche Entscheidungen. Ein Fall wie bei Luca Netz lässt sich auch in Zukunft nicht vermeiden. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, und das ist auch ein Verdienst der Akademie, das Hertha dafür viel Geld kassiert hat. Für manche Clubs ist es das Haupt-Geschäftsmodell. Natürlich sollte das oberste Ziel sein, dass die Jungs mal im Olympiastadion spielen. Aber das Fußball-Geschäft ist eben auch ein Geschäft. Irgendwann muss man dann Abwägungen treffen.

Muss Hertha selbst aggressiver in der Akquise von Talenten werden? Wir wollen Berlin zurückgewinnen – im Scouting, in der Rekrutierung. Wir wollen zeigen, wie wir arbeiten und da auch transparent sein. Uns wurde immer wieder eine Art Unnahbarkeit nachgesagt. Wir wollen den Fußball in Berlin über Kooperationen insgesamt stärken. Denn je besser die Spieler auf dem Berliner Markt allgemein sind und je besser der Austausch zwischen den Clubs, desto mehr haben auch wir am Ende des Tages davon. Was ich nicht sehen will ist ein Trainer, der nach der Partie Spieler oder deren Eltern versucht, anzuwerben. Das ist nicht professionell. Der erste Schritt muss von uns Verantwortlichen an den anderen Verein gerichtet kommen. So viel Respekt muss sein. Egal, was andere machen.