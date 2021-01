Hertha BSC bestätigt: Pal Dardai kehrt als Coach zurück - "Zecke" Neuendorf wird Co-Trainer

Trainer Bruno Labbadia und Dauer-Manager Michael Preetz sind an den Big-City-Ansprüchen bei Hertha BSC krachend gescheitert. Statt Königsklassen-Glamour herrscht in Berlin schon wieder Abstiegskampf. Jetzt sollen zwei Ex-Profis den Klub retten. Wie der Berliner Bundesligist am Montag bekanntgab, übernimmt Pal Dardai den Trainer-Posten. Andreas "Zecke" Neuendorf assentiert ihm künftig als Co-Trainer, genau wie Admir Hamzagic. Dardai unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2022.

