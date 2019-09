Darida-Tor zu Unrecht angezeigt: Schiedsrichter erklärt kuriose Stadion-Panne bei Hertha BSC

Erst großer Jubel bei den Fans und Spielern von Hertha BSC - dann plötzlich Frust und Ärger. Ein Abseits-Tor von Vladimir Darida und eine daraus resultierende falsche Tor-Anzeige im Berliner Olympiastadion hat am Samstag beim Spiel in Berlin zwischen der Hertha und Aufsteiger SC Paderborn (Endstand: 2:1) die Gemüter erhitzt - und Schuld war ein fälschlicherweise gedrückter Knopf im Videobeweis-Zentrum der DFL in Köln, wie Schiedsrichter Frank Willenborg gegenüber der Bild am Sonntag erklärte.