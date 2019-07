Eklat bei Sieg von Hertha BSC: Polizei muss Rangelei mit Fenerbahce-Kapitän beenden

Solche Szenen haben auf dem Fußballplatz nichts verloren. Laut übereinstimmenden Medienberichten hat Fenerbahce-Star und -Kapitän Emre Belözoglu nach dem Testspiel gegen Hertha BSC ( 1:2 aus Sicht der Türken ) im österreichischen Hartberg für einen Eklat gesorgt. Nach Abpfiff soll der 38-jährige Türke in den Spielertunnel gerannt und auf den 17 Jahre jüngeren Hertha-Spieler Jordan Torunarigha losgegangen sein. Der deutsche U21-Nationalspieler und der routinierte Emre sollen sich dann eine so wilde Rangelei im Kabinentrakt geliefert haben, dass die österreichische Polizei die Situation entschärfen musste.

Polizei-Einsatz bei Hertha-Spiel: Emre geht auf Torunarigha los

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll es nach dem Spiel heftig zugegangen sein. Laut Bild seien mehrere Hertha-Spieler und auch Manager Michael Preetz in die Rangelei verwickelt gewesen. Der neue Hertha-Trainer Ante Covic fand gegenüber dem Blatt klare Worte: "Das hat hier nichts verloren. Das Spiel wurde eigentlich fair geführt. Für mich gab es eigentlich gar keinen Anlass, für so eine Situation."

So lief der Testspiel-Sieg gegen Fener

Schon während des Spiels gerieten Hertha-Abwehrspieler Torunarigha und Emre, der schon für Inter Mailand und Atletico Madrid gespielt hat, mehrfach aneinander, sodass die Partie mehrfach kurzzeitig unterbrochen werden musste. Am Ende dann der Eklat nach dem Abpfiff, obwohl sich Torunarigha sogar noch beeilt hatte, um schnell in die Kabine zu kommen. "Wir wollten schnell in die Kabine. Emre kam dann angesprintet. Das war völlig überflüssig", wird Hertha-Spieler Dedryck Boyata von der Bild zitiert. Ob der Polizei-Einsatz noch Konsequenzen nach sich zieht, ist noch unklar.