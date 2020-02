Netzreaktionen zur Pressekonferenz der Hertha-Bosse: "Klinsmann wird kollektiv abgestraft"

Nach seinem Rücktritt als Trainer von Hertha BSC wird Jürgen Klinsmann auch nicht mehr in den Aufsichtsrat des Berliner Bundesligisten zurückkehren. "Leider ist die Art und Weise des Abgangs so unakzeptabel, dass wir im Sinne des Vereins eine zielführende Zusammenarbeit so nicht fortführen können", sagte Investor Lars Windhorst bei einer Pressekonferenz am Donnerstag: "Jürgen Klinsmann hat viel an seiner Glaubwürdigkeit verloren. Das ist wirklich traurig, aber wir müssen damit leben."

Windhorst ließ allerdings offen, "ob wir in einigen Monaten in anderer Form auf ihn und seinen Rat zurückgreifen können. Ich schlage niemals Türen zu." Persönlich bedauerte der Geldgeber "es sehr, dass Jürgen Klinsmann uns sehr abrupt verlassen hat". Klinsmann hatte am Dienstagvormittag völlig überraschend nach nur elf Wochen sein Trainer-Amt bei Hertha zur Verfügung gestellt und damit den Klub geschockt. Klub-Präsident Werner Gegenbauer, Investor Lars Windhorst und Sport-Geschäftsführer Michael Preetz sprachen auf einer Pressekonferenz über die aktuelle Situation.

Im Netz schreibt ein User, dass der frühere Bundestrainer kollektiv abgestraft worden sei. "In Anbetracht der Horror-Tage ist das größtmögliche Schadensbegrenzung", meinte er. Ein weiterer Twitter-Nutzer schreibt, dass Investor Lars Windhorst den Fußball nicht im Ansatz verstanden habe. Viele Kommentare richten sich im Netz an Windhorst. Auch dieser User kritisiert das Vorgehen in Berlin: "Lars Windhorst lässt aber auch keinen Zweifel, wer bei Hertha ab jetzt das Sagen hat."

Hertha demonstriert Einigkeit, #Windhorst erwartet keine Rendite, möchte sich mindestens 10 Jahre engagieren. #Klinsmann wird kollektiv abgestraft, auch wenn man seine Strahlkraft gerne genutzt hätte. In Anbetracht der Horror-Tage ist das größtmögliche Schadensbegrenzung. #hahohe — Steven1892 (@sogenannter) February 13, 2020

"Wenn ihr wüsstet wen wir alle fast als Sponsoren bekommen hätten." #Hertha — Laura (@_laura_stern) February 13, 2020

"Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, warum Hertha BSC nicht in den nächsten Jahren an der Spitze in Deutschland und Europa stehen sollte. Das ist keine Rocket Science, da müssen keine Formeln geknackt werden."



Lars #Windhorst hat den Fußball nicht im Ansatz verstanden. — Wayne Schlegel (@WayneSchlegel_) February 13, 2020

Wann merkt Windhorst dass er 200 Mio in eine Westberliner Eckkneipe gepumpt hat? #hahohe #hertha — Juri Sternburg (@starcaztle) February 13, 2020

Lars Windhorst lässt aber auch keinen Zweifel, wer bei Hertha ab jetzt das Sagen hat. — Martin Schneider (@MSneijder) February 13, 2020

Starkes Commitment von Windhorst für Hertha und Preetz/Gegenbauer. Auch reflektiert hinsichtlich seine Rolle als Investor und Hertha als Investitionsobjekt. pic.twitter.com/rBEmAFAY41 — Zwen (@_zwen) February 13, 2020