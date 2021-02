Fix: Hertha BSC verstärkt sich mit Marseille-Profi Nemanja Radonjic – Leihe mit Kaufoption

Hertha BSC hat am Deadline-Day noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Wie der kriselnde Hauptstadtklub am Montag bekannt gab, wechselt Linksaußen Nemanja Radonjic von Olympique Marseille nach Berlin. Der 24 Jahre alte Serbe wird zunächst bis Saisonende ausgeliehen. Dann besitzt die Hertha eine Kaufoption, die Berichten zufolge zwischen elf und zwölf Millionen Euro liegen soll. Radonjic soll in der abstiegsbedrohten Mannschaft von Pal Dardai die Lücke stopfen, die auf der linken Außenbahn durch die Verletzung von Javairo Dilrosun entstanden ist.

Radonjic wurde mit 18 Jahren von der AS Rom entdeckt, als er in Rumänien spielte. Beim Klub aus der Serie A konnte er sich allerdings nicht nachhaltig durchsetzen, sodass er 2017 zu Roter Stern Belgrad wechselte. Beim serbischen Hauptstadtklub gelang ihm der Durchbruch. Mit elf Toren und acht Vorlagen in 47 Pflichtspielen empfahl er sich für Olympique Marseille, das ihn im Sommer 2018 für 12 Millionen Euro in die Ligue 1 holte. In dieser Saison kommt er in 12 Liga-Spielen bisher auf zwei Tore und eine Vorlage.