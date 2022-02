Das zuletzt strauchelnde Hertha BSC will im Heimspiel gegen RB Leipzig am Sonntag (19.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) den ersten Sieg des Jahres holen. Für das Duell mit den Sachsen muss Hertha-Trainer Tayfun Korkut erneut seine Innenverteidigung umbauen. Nach der Rückkehr von Marc Oliver Kempf fällt nun Niklas Stark wegen einer Corona-Infektion aus. Ein weiteres schlechtes Omen: Die Leipziger gewannen bislang alle fünf Bundesliga -Spiele bei der Hertha. Dafür dürfen sich die Berliner mit 10 000 Zuschauernn auf deutlich mehr Fans im Olympiastadion freuen, als zuletzt.

RB Leipzig will sich mit einem Siegneues Selbstvertrauen für das Europa-League-Rückspiel bei Real Sociedad San Sebastian am darauffolgenden Donnerstag holen. Gleichzeitig geht es in der Bundeshauptstadt aber auch darum, den vor einer Woche eroberten Champions-League-Platz zu verteidigen. Angesichts der sehr guten Bilanz gegen Hertha - in elf Bundesliga-Partien gab es erst eine Niederlage - warnte RB-Trainer Domenico Tedesco aber vor Überheblichkeit. Hertha habe ein richtig gutes Team, das jedem Gegner Probleme bereiten könne und unberechenbar sei.