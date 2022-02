Gnadenloses Leipzig schießt Hertha noch tiefer in die Krise

Die sportliche Situation bei Hertha BSC wird immer bedrohlicher. Nach dem 1:6 (0:1) gegen RB Leipzig wartet das Team von Trainer Tayfun Korkut weiterhin auf den ersten Sieg im Jahr 2022 und steht mit 23 Punkten nur noch einen Platz vor Augsburg auf dem Relegationsrang. Leipzig hingegen siegt auch im sechsten Duell im Berliner Olympiastadion und rückt als Bundesliga-Team der Stunde wieder auf den Champions-League-Platz vier vor. "Wenn man das spiel über 90 Minuten sieht, dann waren es eigentlich zwei Spiele - eins vor dem 2:1 und eins danach", so Hertha-Sportvorstand Fredi Bobic nach der Partie, "wenn ich sehe wie die Jungs bis zum 2:1 gespielt haben, die haben alles raus gehauen. Danach war es schwierig."

Den ersten Schock musste Hertha schon vor dem Anpfiff wegstecken. Insgesamt acht Spieler fielen mit Corona-Infektionen aus, sechs davon kurzfristig. Maximilian Mittelstädt, Jurgen Ekkelenkamp, Kevin-Prince Boateng und Lukas Klünter, Dong-jun Lee und Marvin Plattenhardt wurden erst am Tag vor dem Spiel positiv getestet. Zuvor waren bereits die coronabedingten Ausfälle von Suat Serdar und Niklas Stark bekannt gewesen. Das sorgte dafür, dass auf der Bank neben zwei Profispielern gleich fünf Spieler der Amateure Platz nehmen mussten.

"Wir haben es schon in den Köpfen": Wieder kein Tor für Union Berlin - 0:1 in Bielefeld

RB Leipzig, das nach dem 2:2 in der Europa League gegen Real Sociedad ebenfalls auf sieben Positionen tauschte, begann erwartungsgemäß spielbestimmend. Erstmals wirklich gefährlich wurde es durch einen Rechtsschuss von Nori Mukiele, der aber knapp am linken Pfosten vorbei ging (9.). Hertha arbeitete über weite Strecken der diszipliniert gegen den Ball, doch als RB einmal anzog, fiel direkt das 0:1. Benjamin Henrichs scheiterte zunächst noch aus halblinker Position an Alexander Schwolow, sein Nachschuss wurde dann aber von Linus Gechter ins eigene Tor abgelenkt (20.).