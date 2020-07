Nach Aus bei Hertha BSC: Salomon Kalou unterschreibt Vertrag in Brasilien

Nach seinem unrühmlichen Aus beim Bundesligisten Hertha BSC geht es für Salomon Kalou bei Botafogo Rio de Janeiro in Brasilien weiter. Wie der Klub jetzt offiziell bestätigte, wechselt der 34-jährige Angreifer mit sofortiger Wirkung nach Rio de Janeiro. Der Kontrakt des Ivorers in Berlin war am 30. Juni 2020 ausgelaufen.