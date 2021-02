"Risiko einkalkuliert": Hertha-Trainer Pal Dardai reagiert auf Verletzung von Sami Khedira

Hertha BSC bangt im Bundesliga-Abstiegskampf um seinen Top-Neuzugang Sami Khedira. Der Ex-Weltmeister hat sich in der Partie beim VfL Wolfsburg (0:2) möglicherweise einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen. Nähere Erkenntnisse über die Schwere der Verletzung sollten Untersuchungen am Sonntag erbringen, berichtete Trainer Pal Dardai bei einem digitalen Mediengespräch des Berliner Bundesligisten. „Dieses Risiko haben wir einkalkuliert, damit müssen wir klarkommen“, sagte Dardai zu der Blessur des 33-Jährigen.

