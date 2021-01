Hertha-Boss Carsten Schmidt bestätigt Gespräche mit Sami Khedira – "Noch viele Fragen zu klären"

Die Bundesliga kann sich offenbar auf eine spektakuläre Rückkehr freuen: Hertha BSC befindet sich mit dem langjährigen Nationalspieler Sami Khedira von Juventus Turin in fortgeschrittenen Gesprächen. Einen entsprechenden Bericht des Kicker bestätigte Herthas Vorstandsvorsitzender Carsten Schmidt am Sonntagvormittag bei Sky90: "Wir sind in Gesprächen mit Sami. Ich halte ihn für einen großartigen Leader, einen sehr erfolgreichen Fußballer mit viel Erfahrung", sagte Schmidt.

Anzeige